Workshop destiné aux ADMINISTRATEURS & futurs administrateurs d’Associations HEC Alumni Paris Lundi 12 janvier 2026, 18h00 sur inscription

Workshop destiné aux ADMINISTRATEURS & futurs administrateurs d’Associations à HEC Alumni

Administrateur ou futur administrateur

d’une association,

Tu veux t’engager, contribuer davantage, autrement, mieux ?

Tu vas prendre un mandat d’administrateur dans une association,

Tu veux te sentir plus utile dans ton rôle d’administrateur d’une association,

Avec tes pairs, tu pourras :

-Faire part de tes questionnements, partager ton expérience.

-Trouver les solutions qui te permettront de contribuer mieux, donner plus de sens à ton activité bénévole.

Il s’agit d’un échange en petit groupe (de 8 à 10 participants).

Les participants sont des acteurs de la vie associative qui souhaitent partager leurs pratiques et trouver des solutions à leurs problématiques.

Cet atelier est réalisé en co-développement, avec 2 membres du bureau HEC Alumni Volunteers For Good.

Les techniques d’animation laissent une grande part à la participation et à l’expression de chacun.

Tu es intéressé par ce workshop,

Inscris-toi vite !

Le nombre de participants est limité à 10.

Un lien sera envoyé aux inscrits le matin du Workshop.

Une fois ton inscription validée sur le site de HEC Alumni, prend contact avec Anne Faure pour l’en informer [amf.faure@gmail.com](mailto:amf.faure@gmail.com) Tel : 06 86 46 99 69

Tu veux en savoir plus sur les Workshop « échanges et solutions »,

regarde le témoignage de Dominique Chevalier

Clique-ici

Tu as une question, un commentaire, tu veux proposer un sujet pour un workshop ?

Envoie un mail à : [amf.faure@gmail.com](mailto:amf.faure@gmail.com)

De nouveaux thèmes seront proposés pour d’autres Workshops tout au long de l’année.

En savoir plus sur les Carrefours Bénévoles

Clique-ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-12T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-12T19:30:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



