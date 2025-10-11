Workshop Du plan au volume Théâtre d’Auxerre Auxerre

Workshop Du plan au volume

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Dans le cadre de son exposition, Juliette Jouannais vous invite à des expérimentations plastiques autour du papier, en travaillant le passage du plan au volume au moyen de différentes techniques dessin, peinture, découpage, pliage, assemblage… .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@asso-horscadre.fr

