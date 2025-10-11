Workshop Du plan au volume Théâtre d’Auxerre Auxerre
Workshop Du plan au volume Théâtre d’Auxerre Auxerre samedi 11 octobre 2025.
Workshop Du plan au volume
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Dans le cadre de son exposition, Juliette Jouannais vous invite à des expérimentations plastiques autour du papier, en travaillant le passage du plan au volume au moyen de différentes techniques dessin, peinture, découpage, pliage, assemblage… .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@asso-horscadre.fr
English : Workshop Du plan au volume
German : Workshop Du plan au volume
Italiano :
Espanol :
L’événement Workshop Du plan au volume Auxerre a été mis à jour le 2025-09-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)