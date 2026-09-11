Workshop et bal country place de Lattre de Tassigny Moulins

jeudi 17 septembre 2026 · place de Lattre de Tassigny · Moulins

Informations pratiques

Moulins

Workshop et bal country

place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Workshop seul 10 €

Bal seul 6 €

Workshop + Bal 14 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 15:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Atelier animé par Bruno Penet et bal country. Sandwichs, croque-monsieur, pâtisseries et buvette sur place.

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place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 30 30 29

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English :

Workshop led by Bruno Penet and a country dance. Sandwiches, croque-monsieurs, pastries, and refreshments available on site.

L’événement Workshop et bal country Moulins a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région