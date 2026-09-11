Workshop et bal country place de Lattre de Tassigny Moulins
jeudi 17 septembre 2026 · place de Lattre de Tassigny · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Workshop et bal country
place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Workshop seul 10 €
Bal seul 6 €
Workshop + Bal 14 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Atelier animé par Bruno Penet et bal country. Sandwichs, croque-monsieur, pâtisseries et buvette sur place.
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place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 30 30 29
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English :
Workshop led by Bruno Penet and a country dance. Sandwiches, croque-monsieurs, pastries, and refreshments available on site.
L’événement Workshop et bal country Moulins a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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