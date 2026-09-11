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AGENDA · Moulins

Workshop et bal country place de Lattre de Tassigny Moulins

jeudi 17 septembre 2026 · place de Lattre de Tassigny · Moulins

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
place de Lattre de Tassigny
Adresse
Salle des fêtes
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
6 6 14 Workshop seul 10 € Bal seul 6 € Workshop + Bal 14 €

Moulins

Workshop et bal country

place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Workshop seul 10 €
Bal seul 6 €
Workshop + Bal 14 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Atelier animé par Bruno Penet et bal country. Sandwichs, croque-monsieur, pâtisseries et buvette sur place.
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place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 30 30 29 

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English :

Workshop led by Bruno Penet and a country dance. Sandwiches, croque-monsieurs, pastries, and refreshments available on site.

L’événement Workshop et bal country Moulins a été mis à jour le 2026-09-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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