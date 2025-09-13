Workshop exclusif à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris
Workshop exclusif à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris samedi 13 septembre 2025.
Au programme :
– Comprendre
comment les stéréotypes limitent nos pratiques photographiques et comment nous
pouvons enrichir nos regards.
– Apprendre comment les boitiers Canon peuvent
vous aidez à sublimer vos modèles photographiques
Un temps sera dédié à vos
questions, en présence de Marie Docher et d’une experte Canon, pour
approfondir les aspects techniques et matériels.
À propos de Marie Docher
Un engagement pionnier pour la
visibilité des femmes photographes
Dès 2014, Marie Docher lance sous
le pseudonyme de Vincent David le blog « Atlantes et Cariatides » pour
interpeller les institutions sur le manque flagrant de femmes dans les
collections, festivals et prix photographiques.
En 2017, elle franchit une nouvelle
étape en créant le collectif LaPartdesFemmes engagé en faveur de la visibilité
et de la reconnaissance des femmes photographes. Ce travail collectif transforme
profondément le paysage photographique français et notamment Les Rencontres
d’Arles.
En 2020, elle est nommée
Chevaleresse des Arts et des Lettres pour son action en faveur de la diversité
des regards en photographie. En 2023, Marie Docher est lauréate de la
Grande Commande photographique du Ministère de la Culture et de la BNF avec son
projet « Et l’amour aussi ». Elle réalise 50 portraits de lesbiennes,
dix ans après l’adoption du mariage pour les couples de même sexe. Le projet
devient un livre best-seller publié aux éditions de La Déferlante.
En 2024, elle publie avec Chloé
Devis et Ingrid Milhaud l’étude « Le portrait de presse au prisme des
dominations », poursuivant son analyse critique des représentations
photographique.
Infos pratiques
Rendez-vous au Forum de Rencontres situé au 1er étage près du Service Après-Vente.
Accès dans la limite des places disponibles.
La Fnac Montparnasse et Canon ont le plaisir de vous convier à un workshop exclusif animé par la photographe Marie Docher pour vous faire découvrir son travail et les usages des appareils Canon, le samedi 13 septembre à 16h.
Le samedi 13 septembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
Rendez-vous au Forum de Rencontres situé au 1er étage près du Service Après-Vente.
Accès dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-13T19:00:00+02:00
fin : 2025-09-13T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-13T16:00:00+02:00_2025-09-13T18:00:00+02:00
Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris
https://leclaireur.fnac.com/agenda/