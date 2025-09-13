Workshop exclusif à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

Workshop exclusif à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris samedi 13 septembre 2025.

Au programme :

– Comprendre

comment les stéréotypes limitent nos pratiques photographiques et comment nous

pouvons enrichir nos regards.

– Apprendre comment les boitiers Canon peuvent

vous aidez à sublimer vos modèles photographiques

Un temps sera dédié à vos

questions, en présence de Marie Docher et d’une experte Canon, pour

approfondir les aspects techniques et matériels.

À propos de Marie Docher

Un engagement pionnier pour la

visibilité des femmes photographes

Dès 2014, Marie Docher lance sous

le pseudonyme de Vincent David le blog « Atlantes et Cariatides » pour

interpeller les institutions sur le manque flagrant de femmes dans les

collections, festivals et prix photographiques.

En 2017, elle franchit une nouvelle

étape en créant le collectif LaPartdesFemmes engagé en faveur de la visibilité

et de la reconnaissance des femmes photographes. Ce travail collectif transforme

profondément le paysage photographique français et notamment Les Rencontres

d’Arles.

En 2020, elle est nommée

Chevaleresse des Arts et des Lettres pour son action en faveur de la diversité

des regards en photographie. En 2023, Marie Docher est lauréate de la

Grande Commande photographique du Ministère de la Culture et de la BNF avec son

projet « Et l’amour aussi ». Elle réalise 50 portraits de lesbiennes,

dix ans après l’adoption du mariage pour les couples de même sexe. Le projet

devient un livre best-seller publié aux éditions de La Déferlante.

En 2024, elle publie avec Chloé

Devis et Ingrid Milhaud l’étude « Le portrait de presse au prisme des

dominations », poursuivant son analyse critique des représentations

photographique.

Infos pratiques

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé au 1er étage près du Service Après-Vente.

Accès dans la limite des places disponibles.

La Fnac Montparnasse et Canon ont le plaisir de vous convier à un workshop exclusif animé par la photographe Marie Docher pour vous faire découvrir son travail et les usages des appareils Canon, le samedi 13 septembre à 16h.

Le samedi 13 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé au 1er étage près du Service Après-Vente.

Accès dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

