Workshop Explorer l'archetype pour mieux le détourner Granville jeudi 16 octobre 2025.

51 Rue Notre-Dame Granville

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

2025-10-16

L’effeuillage burlesque, c’est l’art de retirer ses vêtements avec sensualité, humour, poésie, ou revendication.

Découvrir cette discipline, c’est se donner l’opportunité d’explorer une pluralité d’identités… et s’autoriser ensuite une plus grande amplitude de mouvement.

Se confronter à des personnages très caractérisés permet d’en mieux comprendre les ressorts… pour mieux ensuite les détourner !

L’ingénu·e, la femme fatale, l’alpha tout peut se déconstruire dans la joie. .

+33 6 25 24 40 33 Ldy.eden.weiss@gmail.com

