Workshop hip-hop par Youri FEDIDA (Cie KH) La Place Paris

Plongez dans l’univers de Roses avec un atelier dirigé par Youri Fedida : un espace où danse et acting se rencontrent. Les participants seront invités à explorer la narration par le mouvement, à jouer avec leur présence scénique et à donner vie aux émotions sur scène.

Youri Fedida

Youri Fedida découvre le hip-hop très jeune et se forme pendant plusieurs années en hype, popping, lock, house dance et jazz rock. Après avoir participé à des battles et à la comédie musicale Résiste, il part à Londres étudier le théâtre, développant son goût pour l’acting et l’art du jeu, qu’il relie au mouvement et à la danse. De retour à Paris, il écrit et réalise des films (Thank You Charlie, Loop) en parallèle, et évolue au sein de la Compagnie KH en tant qu’assistant chorégraphe où il travaille aujourd’hui sur la dernière création, ROSES.

EN CORPS !

Créé en 2021 par La Place, l’événement En Corps ! met à l’honneur la danse et la création chorégraphique. À travers performances, spectacles, battles, workshops, expositions et conférences, le festival célèbre la richesse et la diversité des danses hip-hop.

Alliant danse et acting, cet atelier invite les participants à explorer la narration par le mouvement, à affiner leur présence scénique et à exprimer les émotions sur scène avec justesse et intensité. Le 3 décembre 2025 à La Place.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-03T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T18:00:00+02:00_2025-12-03T20:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/en-corps-workshop-cie-kh