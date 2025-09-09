Workshop Informatique Durable 2 (WID 2) Bat 507, LISN, site belvédère Orsay

Workshop Informatique Durable 2 (WID 2) Bat 507, LISN, site belvédère Orsay mardi 9 septembre 2025.

Workshop Informatique Durable 2 (WID 2) Mardi 9 septembre, 09h00 Bat 507, LISN, site belvédère Essonne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-09T09:00:00 – 2025-09-09T17:00:00

Fin : 2025-09-09T09:00:00 – 2025-09-09T17:00:00

L’année dernière, nous avons discuté et échangé à propos des pratiques déjà mises en place mais aussi cherché à identifier les besoins et les défis à relever.

Cette année, nous proposons de répondre à l’une des demandes : nous vous proposons deux TP-Projets pour mettre en pratique l’intégration du développement durable :

9h : Calcul et analyse d’énergie sur une grille de calcul (Grid’5000), Laurent Lefèvre, INRIA, LIP, ENS Lyon – GDRS EcoInfo. Basé sur le TP : https://perso.ens-lyon.fr/laurent.lefevre/Documents/Grid5000_school_2010/green_form.pdf

13h30 : Atelier sur l’utilisation de l’analyse de cycle de vie pour guider le choix entre deux solutions numériques, Aurélie Bugeau, LaBRI, Université de Bordeaux, IUF – GDRS EcoInfo

ATTENTION, une erreur s’était glissée dans la newsletter : le workshop aura bien lieu le 9 Septembre 2025 de 9h à 17h.

Lieu : LISN, Bâtiment 507 (Belvédère)

Bat 507, LISN, site belvédère 507, rue du belvédère, 91400 ORSAY Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/kviuh9 »}] [{« link »: « https://perso.ens-lyon.fr/laurent.lefevre/Documents/Grid5000_school_2010/green_form.pdf »}]

La GS ISN souhaite accompagner les enseignants en informatique dans l’intégration du développement durable dans leurs cours. Nous proposons un workshop pour penser, échanger et s’enrichir à ce sujet. Informatique et sciences du numérique Informatique durable