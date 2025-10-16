Workshop inversé QJ – Quartier Jeunes Paris
Workshop inversé QJ – Quartier Jeunes Paris jeudi 16 octobre 2025.
Matinée : Sensibilisation des entreprises partenaires sur les
discriminations
Après-midi : Atelier avec les entreprises et les jeunes.
Les jeunes jouent le rôle du RH qui recrute (en forçant le trait sur les
discriminations à l’embauche) et les partenaires entreprises jouent le rôle de
jeunes en entretien d’embauche. Au final, un débat sur les réponses, les
postures et les conduites à tenir pour lutter contre les discriminations.
Dans le cadre de la 9ème semaine parisienne de lutte contre les discriminations le Quartier Jeunes vous propose une programmation exceptionnelle !
Le jeudi 16 octobre 2025
de 09h30 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris