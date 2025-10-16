Workshop inversé QJ – Quartier Jeunes Paris

Workshop inversé QJ – Quartier Jeunes Paris jeudi 16 octobre 2025.

Matinée : Sensibilisation des entreprises partenaires sur les

discriminations

Après-midi : Atelier avec les entreprises et les jeunes.

Les jeunes jouent le rôle du RH qui recrute (en forçant le trait sur les

discriminations à l’embauche) et les partenaires entreprises jouent le rôle de

jeunes en entretien d’embauche. Au final, un débat sur les réponses, les

postures et les conduites à tenir pour lutter contre les discriminations.

Dans le cadre de la 9ème semaine parisienne de lutte contre les discriminations le Quartier Jeunes vous propose une programmation exceptionnelle !

Le jeudi 16 octobre 2025

de 09h30 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris