Workshop jazz avec Ricky FORD La Ferme de la Harpe Rennes 1 avril – 28 mai Ille-et-Vilaine

Adhésion à l’asso 3 Regards puis participation libre (prix conseillé : 50€)

Workshop autour de compos de Ricky Ford arrangées pour l’occasion. Deux sessions de travail avec Ricky et une restitution lors du Festival Jazz à la Harpe sont prévues. Ouvert à tous les instruments.

Workshop avec Ricky FORD épisode #2

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### La saison passée, nous avons eu l’insigne honneur d’accueillir M. Ricky FORD, saxophoniste de renommée planétaire, pour une masterclass ainsi qu’un concert durant le festival Jazz à la Harpe.

L’association a alors émis le souhait d’impliquer plus en avant ses adhérents. A alors émergé l’idée d’un workshop (travail autour de pièces proposées par l’artiste), légèrement plus exigeant que les masterclass. Les participants ont ainsi pu présenter le fruit de leur labeur sur la scène principale de notre festival de Jazz.

**Ayant pris énormément de plaisir dans ce projet, nous le relançons en étoffant un peu plus le répertoire ! Au programme, trois rendez-vous à la Ferme de la Harpe :**

• Une première session de travail le mercredi 1er avril de 16h à 18h

• Une seconde session de travail le vendredi 8 mai de 10h à 16h (prévoir pique-nique)

• Une restitution de tout ce travail durant le festival Jazz à la Harpe le 28 mai

Bien sûr, tous les instruments sont les bienvenus (dans la limite des places disponibles)

Une fois inscrit, vous aurez accès aux partitions dans le format qui vous siéra le mieux.

**Les modalités d’inscription sont les suivantes :**

• Être adhérent de l’association 3 Regards – Léo Lagrange pour la saison 2025-2026

• Une participation à prix libre au workshop (prix conseillé : 50€)

Toutes les inscriptions se font auprès de l’accueil de l’association ou au 02 99 59 45 38

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T22:00:00.000+02:00

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http://3regards.com 02 99 59 45 38 accueil@3regards.com

La Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000, RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

accueil@3regards.com 02 99 59 45 38

Association 3 Regards – Léo Lagrange



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