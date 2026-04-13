Workshop krump par Lady Deep, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Workshop krump par Lady Deep Samedi 18 avril, 10h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

10€ – inscription par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Dans le cadre du NordSide Battle #2, on vous propose un workshop Krump avec Lady Deep

Cette matinée sera dédiée à la transmission et au partage où les participants pourront approfondir leur technique, leur musicalité et leur compréhension de la culture, tout en créant du lien avec la communauté.

️ Samedi 18 avril de 10h à 12h

️10€ – inscription par mail flow@mairie-lille.fr

Flow – 1 rue de Fontenoy, Lille

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 http://www.flow-lille.fr http://facebook.com/flowlille [{« type »: « email », « value »: « flow@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:flow@mairie-lille.fr »}]

Perfectionnez-vous au Krump avec ce wworkshop dans le cadre du NordSide Battle #2