Workshop krump par Lady Deep, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille
Workshop krump par Lady Deep, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille samedi 18 avril 2026.
Workshop krump par Lady Deep Samedi 18 avril, 10h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord
10€ – inscription par mail
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Dans le cadre du NordSide Battle #2, on vous propose un workshop Krump avec Lady Deep
Cette matinée sera dédiée à la transmission et au partage où les participants pourront approfondir leur technique, leur musicalité et leur compréhension de la culture, tout en créant du lien avec la communauté.
️ Samedi 18 avril de 10h à 12h
️10€ – inscription par mail flow@mairie-lille.fr
Flow – 1 rue de Fontenoy, Lille
FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 http://www.flow-lille.fr http://facebook.com/flowlille [{« type »: « email », « value »: « flow@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:flow@mairie-lille.fr »}]
Perfectionnez-vous au Krump avec ce wworkshop dans le cadre du NordSide Battle #2
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