Workshop le booking Do It Yourself ! Café Charbon Nevers

Workshop le booking Do It Yourself ! Café Charbon Nevers mardi 14 octobre 2025.

Workshop le booking Do It Yourself !

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 18:00:00

fin : 2025-10-14 22:00:00

Date(s) :

2025-10-14

Pour pouvoir développer son groupe, rien de mieux que de jouer en live face au public ! Mais comment réussir à trouver des dates et à être programmé ? Ce workshop distille astuces techniques, logistiques et stratégiques pour comprendre les bases de l’organisation de tournée et de concerts et gagner en crédibilité ! .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

English : Workshop le booking Do It Yourself !

German : Workshop le booking Do It Yourself !

Italiano :

Espanol :

L’événement Workshop le booking Do It Yourself ! Nevers a été mis à jour le 2025-07-01 par COORDINATION NIEVRE