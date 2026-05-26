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Workshop Les Handi·es Tordu·es École Supérieure d’Art et Design de Valence (ESAD) Valence

Workshop Les Handi·es Tordu·es École Supérieure d’Art et Design de Valence (ESAD) Valence jeudi 28 mai 2026.

Lieu : École Supérieure d'Art et Design de Valence (ESAD)

Adresse : Place des Beaux-Arts

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valence

Workshop Les Handi·es Tordu·es

École Supérieure d’Art et Design de Valence (ESAD) Place des Beaux-Arts Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Un workshop artistique et militant autour des corps, des vécus et des récits, pour explorer ensemble les expériences du handicap, des identités queer et des fonctionnements différents à travers la parole, la création et le partage.
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École Supérieure d’Art et Design de Valence (ESAD) Place des Beaux-Arts Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 24 00  valence@esad-gv.fr

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English :

An artistic and activist workshop based on bodies, experiences and stories, to explore together the experiences of disability, queer identities and different ways of functioning, through words, creation and sharing.

L’événement Workshop Les Handi·es Tordu·es Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme

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