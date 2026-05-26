Workshop Les Handi·es Tordu·es École Supérieure d’Art et Design de Valence (ESAD) Valence
Workshop Les Handi·es Tordu·es École Supérieure d’Art et Design de Valence (ESAD) Valence jeudi 28 mai 2026.
Valence
Workshop Les Handi·es Tordu·es
École Supérieure d’Art et Design de Valence (ESAD) Place des Beaux-Arts Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Un workshop artistique et militant autour des corps, des vécus et des récits, pour explorer ensemble les expériences du handicap, des identités queer et des fonctionnements différents à travers la parole, la création et le partage.
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École Supérieure d’Art et Design de Valence (ESAD) Place des Beaux-Arts Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 24 00 valence@esad-gv.fr
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English :
An artistic and activist workshop based on bodies, experiences and stories, to explore together the experiences of disability, queer identities and different ways of functioning, through words, creation and sharing.
L’événement Workshop Les Handi·es Tordu·es Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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