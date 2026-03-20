Workshop multiculturel sur la Polynésie française Pôle Simone Veil Le Havre

Workshop multiculturel sur la Polynésie française

Pôle Simone Veil 3 parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Envie de voyager au cœur de la Polynésie Française ?

Rejoignez-nous pour un workshop multiculturel polynésien unique au Havre !

Au programme

– Découverte des danses polynésiennes

– Découverte et pratique du ukulélé

– Atelier d’artisanat, initiation à l’art du tressage traditionnel avec le pandanus.

Que vous soyez débutant(e)ou passionné(e), ce workshop est pour vous. Venez découvrir la richesse des cultures polynésiennes et partager un moment inoubliable avec l’association Ia Orana Tahiti Le Havre.

Découverte de la danse polynésienne

Passion, énergie et mana seront au rendez-vous pour ce workshop de danse tahitienne exceptionnel avec Miléna.

Danseuse professionnelle pluridisciplinaire, elle découvre le ‘Ori Tahiti en 2017 et tombe immédiatement sous le charme de cette danse. Depuis, elle a participé à de nombreuses compétitions à Tahiti, en Europe et au Mexique, et partage sa passion à travers son enseignement depuis 2021. En octobre 2024, elle fonde à Paris sa propre école de danse tahitienne Teina Here, avec l’envie de transmettre toute la richesse et la beauté du ‘Ori Tahiti. Une occasion unique de danser à ses côtés, de ressentir l’énergie de cette danse et de plonger dans son univers.

Dress code: paréo et tee-shirt noir

Découverte du ukulélé

Envie de découvrir la musique de manière simple et conviviale ? Rejoignez-nous pour un atelier d’initiation au ukulélé découverte de l’instrument, premiers accords et rythmes. Une initiation à la musique de façon ludique. Un moment musical convivial et accessible à tous

Aucun niveau requis — débutants bienvenus ! Que vous soyez curieux, amateur de musique ou simplement à la recherche d’une activité originale, cet atelier est fait pour vous.

Matériel si tu as un ukulélé, apporte-le ! Sinon on t’en prête un. Ambiance détendue, bienveillante et musicale.

Initiation à l’art du tressage traditionnel avec le pandanus

Envie de découvrir un savoir-faire ancestral et de créer de vos propres mains ? Rejoignez-nous pour un atelier d’initiation au tressage traditionnel avec des feuilles de pandanus, une plante utilisée depuis des générations pour confectionner des objets du quotidien ;

– Découverte du pandanus et de ses usages traditionnels

– Apprentissage des bases du tressage

– Réalisation d’un petit objet artisanal à emporter

Un moment convivial de partage et de créativité. Cet atelier est ouvert à tous, débutants bienvenus. Aucune expérience n’est nécessaire — seulement l’envie d’apprendre et de créer. Venez vivre une expérience authentique, reconnecter avec l’artisanat traditionnel et repartir avec votre création !

Sur inscription. .

Pôle Simone Veil 3 parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie iaorana-tahiti-lehavre@hotmail.com

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English : Workshop multiculturel sur la Polynésie française

L’événement Workshop multiculturel sur la Polynésie française Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie