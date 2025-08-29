Workshop + Performance – Festival Electropixel #15 Psalette (La) Nantes

Workshop + Performance – Festival Electropixel #15 Psalette (La) Nantes vendredi 29 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-29 19:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre Réservation soirée du vendredi (obligatoire pour accès salle et bar) : https://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/soiree-electropixel-15-psallette-du-29-aout Adultes

Festival Electopixel – du 29 au 31 août 2025 Nantes Trois jours de créations électroniques, performances, ateliers et expérimentations sonores et visuelles dans plusieurs lieux de la ville de Nantes (lateforme Intermédia, Les Ateliers de Bitche & La Psallette). Electropixel revient pour sa 15e édition avec une nouvelle édition engagée, hybride et collective. Art numérique, performances sonores, explorations DIY, détournements technologiques, rencontres critiques : le festival investit des espaces atypiques pour croiser les pratiques et activer des formes nouvelles de résistance artistique. Programmation artistique : Entartäte Elektronischen (Paris) Gisle Froysland (Bergen) Andreas Monopolis (Corfu) Maite Cajaraville (Madrid) Vittoria Assembri (Rome/Tokyo) Stase:Orgone (Somewhere) Empty Mass (Nantes) TheNoiser (Nantes/London) DrumWreck (International) Argone (La Roche/Yon) Volll (Buenos Aires) 6RME (Rennes) NiNi (Nantes/Norwich) Programme complet sur apo33.org Vendredi 29 août 2025 à 19h – La Psallette : Workshop + performance collaborative dans un ancien lieu de patrimoine réinvesti par le festival pour une soirée participative et expérimentale. Les workshops ont lieu du 27 au 29 août, ils sont gratuits et en extérieur. (écoute en salle – réservation obligatoire / adhérents only) avec Vittoria Assembri, Gisle Froysland, Maite Cajaraville, TheNoiser, Nini, Andras Monopolis et les participants au workshop.

Psalette (La) Centre-ville Nantes 44000