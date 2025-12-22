Workshop Portrait avec la photographe Céline Levain, TARBES Tarbes

Workshop Portrait avec la photographe Céline Levain, TARBES Tarbes dimanche 11 janvier 2026.

Workshop Portrait avec la photographe Céline Levain

TARBES

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2026-01-11 10:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00

2026-01-11

Une belle occasion de vous initier ou de vous perfectionner à la photographie de Portrait avec une photographe professionnelle, quel que soit votre niveau.

Réservation obligatoire Acompte demandé

Infos pratiques
– Amener son appareil + un repas
TARBES 44 bis rue Abbé Torné Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 60 71 22 20  photographie-e@laposte.net

English :

A great opportunity to learn or perfect Portrait photography with a professional photographer, whatever your level.

Reservation essential Deposit required

Practical info
– Bring your camera + a meal

