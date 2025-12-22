Workshop Portrait avec la photographe Céline Levain, TARBES Tarbes
Workshop Portrait avec la photographe Céline Levain, TARBES Tarbes dimanche 11 janvier 2026.
Workshop Portrait avec la photographe Céline Levain
TARBES 44 bis rue Abbé Torné Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 10:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
Date(s) :
2026-01-11
Une belle occasion de vous initier ou de vous perfectionner à la photographie de Portrait avec une photographe professionnelle, quel que soit votre niveau.
Réservation obligatoire Acompte demandé
Infos pratiques
– Amener son appareil + un repas
.
TARBES 44 bis rue Abbé Torné Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 60 71 22 20 photographie-e@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A great opportunity to learn or perfect Portrait photography with a professional photographer, whatever your level.
Reservation essential Deposit required
Practical info
– Bring your camera + a meal
L’événement Workshop Portrait avec la photographe Céline Levain Tarbes a été mis à jour le 2025-12-22 par OT de Tarbes|CDT65