Workshop Prise de Parole en Public à Troyes Gagnez en Impact avec Alex Barrakina Troyes

Workshop Prise de Parole en Public à Troyes Gagnez en Impact avec Alex Barrakina Troyes dimanche 5 octobre 2025.

Workshop Prise de Parole en Public à Troyes Gagnez en Impact avec Alex Barrakina

Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes Aube

Tarif : 45 – 45 – 70 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Workshop Prise de Parole Gagnez en Impact grâce à l’Improvisation

Prenez la parole avec assurance et impact

Marre de perdre vos moyens face à un public ? Envie de captiver dès vos premiers mots ?

Ce workshop vous donne les outils concrets pour transformer votre manière de communiquer grâce aux techniques de l’improvisation théâtrale.



Déjà 3 éditions réussies, ce workshop revient pour sa 4ᵉ édition à Troyes, plébiscitée par des dizaines de participants qui ont gagné en aisance et en confiance.



Objectifs du workshop

> Développer la confiance en soi face à un auditoire

> Améliorer la clarté et l’impact de vos messages

> Savoir rebondir aux imprévus avec calme et assurance

> Travailler la voix et les émotions pour captiver

> Installer une présence scénique forte et naturelle



Méthodologie

Un format immersif et participatif

> Échauffements collectifs pour libérer corps & voix

> Jeux d’impro pour stimuler la spontanéité

> Mises en situation concrètes adaptées à vos besoins

> Feedback personnalisé pour progresser rapidement



Déroulé de la journée

10h00 Accueil & échauffements

10h30 Exercices de diction et de confiance

11h30 Techniques d’énergie & d’impact

12h30 Présence scénique & accroche

13h00 Pause déjeuner

14h00 Improvisation guidée & gestion de l’imprévu

15h00 Exercices d’éloquence & d’adaptabilité

15h40 Débriefing & feedback collectif

16h00 Fin



Pour qui ?

> Professionnels qui animent réunions ou interventions

> Étudiants préparant exposés ou concours

> Toute personne souhaitant être plus à l’aise et convaincante en public



Ils en parlent mieux que nous

Je suis repartie avec des outils concrets que j’ai pu appliquer dès le lendemain en réunion. Libérateur ! Julie, cadre RH



En un temps si court, Alex a su nous transformer. Un formateur au professionnalisme incommensurable et aux mises en scènes incomparables. Bertrand, expert juridique



J’avais peur de parler en public, aujourd’hui j’ai confiance et même plaisir à prendre la parole. Karim, étudiant en école de commerce



Comme eux, rejoignez les participants des précédentes éditions qui ont transformé leur manière de s’exprimer.



Votre formateur

Alex Barrakina improvisateur expérimenté, fondateur de Tricatch Impro.

Plus de 500 spectacles joués

20 ans d’expérience en improvisation

Interventions auprès d’écoles, avocats, grandes entreprises (Adidas, Puma, Mars Food…)



Infos pratiques

Lz Worshop est ouvert à 12 participants maximum.

Les tarifs sont progressifs plus vous réservez tôt, plus le prix est avantageux.

Attention les places partent vite, pensez à réserver dès maintenant pour bénéficier du tarif réduit !



Prochaine session le 5 octobre à Troyes Places limitées !

Réservez dès maintenant pour transformer votre manière de communiquer tricatchimpro.fr .

Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 50 69 37 tricatchimpro@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Workshop Prise de Parole en Public à Troyes Gagnez en Impact avec Alex Barrakina Troyes a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne