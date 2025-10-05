Workshop Prise de Parole en Public à Troyes Gagnez en Impact avec Alex Barrakina Troyes
Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes Aube
Tarif : 45 – 45 – 70 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 16:00:00
2025-10-05
Workshop Prise de Parole Gagnez en Impact grâce à l’Improvisation
Prenez la parole avec assurance et impact
Marre de perdre vos moyens face à un public ? Envie de captiver dès vos premiers mots ?
Ce workshop vous donne les outils concrets pour transformer votre manière de communiquer grâce aux techniques de l’improvisation théâtrale.
Déjà 3 éditions réussies, ce workshop revient pour sa 4ᵉ édition à Troyes, plébiscitée par des dizaines de participants qui ont gagné en aisance et en confiance.
Objectifs du workshop
> Développer la confiance en soi face à un auditoire
> Améliorer la clarté et l’impact de vos messages
> Savoir rebondir aux imprévus avec calme et assurance
> Travailler la voix et les émotions pour captiver
> Installer une présence scénique forte et naturelle
Méthodologie
Un format immersif et participatif
> Échauffements collectifs pour libérer corps & voix
> Jeux d’impro pour stimuler la spontanéité
> Mises en situation concrètes adaptées à vos besoins
> Feedback personnalisé pour progresser rapidement
Déroulé de la journée
10h00 Accueil & échauffements
10h30 Exercices de diction et de confiance
11h30 Techniques d’énergie & d’impact
12h30 Présence scénique & accroche
13h00 Pause déjeuner
14h00 Improvisation guidée & gestion de l’imprévu
15h00 Exercices d’éloquence & d’adaptabilité
15h40 Débriefing & feedback collectif
16h00 Fin
Pour qui ?
> Professionnels qui animent réunions ou interventions
> Étudiants préparant exposés ou concours
> Toute personne souhaitant être plus à l’aise et convaincante en public
Ils en parlent mieux que nous
Je suis repartie avec des outils concrets que j’ai pu appliquer dès le lendemain en réunion. Libérateur ! Julie, cadre RH
En un temps si court, Alex a su nous transformer. Un formateur au professionnalisme incommensurable et aux mises en scènes incomparables. Bertrand, expert juridique
J’avais peur de parler en public, aujourd’hui j’ai confiance et même plaisir à prendre la parole. Karim, étudiant en école de commerce
Comme eux, rejoignez les participants des précédentes éditions qui ont transformé leur manière de s’exprimer.
Votre formateur
Alex Barrakina improvisateur expérimenté, fondateur de Tricatch Impro.
Plus de 500 spectacles joués
20 ans d’expérience en improvisation
Interventions auprès d’écoles, avocats, grandes entreprises (Adidas, Puma, Mars Food…)
Infos pratiques
Lz Worshop est ouvert à 12 participants maximum.
Les tarifs sont progressifs plus vous réservez tôt, plus le prix est avantageux.
Attention les places partent vite, pensez à réserver dès maintenant pour bénéficier du tarif réduit !
Prochaine session le 5 octobre à Troyes Places limitées !
Réservez dès maintenant pour transformer votre manière de communiquer tricatchimpro.fr .
Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 50 69 37 tricatchimpro@gmail.com
