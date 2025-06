Workshop « Quels outils d’orientation pour une recherche en matériaux plus durable ? » Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 3 juillet 2025

Workshop CNAM « Quels outils d’orientation pour une recherche en matériaux plus durable ? »

Ce workshop a pour objectif de réunir au sein d’une même discussion tous les acteurs de la R&D, qui auraient ou qui ont besoin d’utiliser les outils d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour orienter leur recherche en faveur de projets visant à réduire l’impact de la société sur son environnement.

En effet, il est de plus en plus demandé lors de la mise en route de projets de recherche et/ou de développement de pouvoir évaluer à l’avance les impacts environnementaux des nouvelles solutions techniques étudiées. Or, si les outils d’ACV semblent pertinents pour mesurer les impacts de procédés ou des systèmes bien connus et maîtrisés, ils fournissent toutefois des valeurs avec des incertitudes dépendant fortement de la précision des données d’entrées.

Ainsi, dans des étapes très amont de recherche et développement où aucune donnée précise n’est encore disponible concernant les procédés et les matériaux, il semble très compliqué, dans une première approche, d’utiliser les outils d’ACV comme élément de prise de décision ou d’orientation stratégique.

C’est pourquoi, nous souhaitons réunir tous les membres des communautés scientifique des métiers de l’ingénieur et des sciences humaines et sociales afin d’échanger sur les besoins, de réfléchir aux voies d’amélioration des outils d’évaluation, et de proposer des méthodologies nouvelles pour anticiper les impacts environnementaux et sociétaux des progrès technologiques envisagés.

Programme

Introduction

Stéphane Delalande, Professeur du Cnam – Titulaire de la Chaire Matériaux Avancés et Procédés Innovants au Cnam :

Christian Serre, Directeur de Recherche CNRS, laboratoire IMAP (ENS, ESPCI, CNRS)

L’ACV, c’est quoi ?

L’analyse de cycle de vie : du mantra à la réalité. Baptiste Laubie, Maître de conférences, Université de Lorraine, CNRS, LRGP

L’ACV dans l’industrie

ARCHIMEDES : A project portfolio Sustainability Assessment tool for a sustainable growth. Jean-Jacques Flat, Directeur de programmes Biomatériaux, ARKEMA

Sophie Richet, STELLANTIS (à confirmer)

Trino Beltran, Conseiller senior en bâtiment (RIB Software) et co-fondateur d’AEXDO

Comment mener une réflexion plus amont ?

Les choix technologiques face à l’instabilité des marchés de matières premières: réalités et contraintes. Yves Jegourel, Professeur du Cnam, Titulaire de la chaire d’économie des matières premières et transitions durables.

Sara Russo Garrido et Marin Pellan, CIRAIG, Montréal, Canada

L’ACV à IFPEN : objectifs, outils, exemples et retours d’expérience. Sybille Duval, IFP Energies Nouvelles

How AI can help transforming a 3D-printing process into a closed-loop one while at the same time minimizing losses. Fabrice Rossignol, Directeur de Recherche CNRS, laboratoire IRCER, Université de Limoges.

Table-ronde : l’ACV, un critère de choix des sujets amont ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-03T18:00:00.000+02:00

