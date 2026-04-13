Workshop – Recruter efficacement : les clés pour éviter les erreurs, Mieux Entreprendre, Saint-Ouen-sur-Seine

Workshop – Recruter efficacement : les clés pour éviter les erreurs Mardi 14 avril, 09h30 Mieux Entreprendre Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T09:30:00+02:00 – 2026-04-14T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-14T09:30:00+02:00 – 2026-04-14T11:00:00+02:00

Lors de cet atelier, vous découvrirez :

comment définir votre besoin et trouver les bons candidats

les coûts à anticiper et les aides possibles

les bonnes pratiques pour sécuriser vos recrutements

Un focus sera également proposé sur l’alternance : dans quels cas y recourir, à quel coût et comment éviter les erreurs.

Cet atelier sera animé par Lydia SANGARÉ.

Infos pratiques :

Mardi 14 avril à 9h30

Mieux Entreprendre, 5-7 Rue Paul Bert 93400, Saint-Ouen

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Recruter est une étape clé pour développer votre activité, mais un recrutement mal préparé peut vite devenir coûteux.