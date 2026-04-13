Workshop – Recruter efficacement : les clés pour éviter les erreurs, Mieux Entreprendre, Saint-Ouen-sur-Seine
Workshop – Recruter efficacement : les clés pour éviter les erreurs, Mieux Entreprendre, Saint-Ouen-sur-Seine mardi 14 avril 2026.
Workshop – Recruter efficacement : les clés pour éviter les erreurs Mardi 14 avril, 09h30 Mieux Entreprendre Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-14T09:30:00+02:00 – 2026-04-14T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-14T09:30:00+02:00 – 2026-04-14T11:00:00+02:00
Lors de cet atelier, vous découvrirez :
- comment définir votre besoin et trouver les bons candidats
- les coûts à anticiper et les aides possibles
- les bonnes pratiques pour sécuriser vos recrutements
Un focus sera également proposé sur l’alternance : dans quels cas y recourir, à quel coût et comment éviter les erreurs.
Cet atelier sera animé par Lydia SANGARÉ.
Infos pratiques :
- Mardi 14 avril à 9h30
- Mieux Entreprendre, 5-7 Rue Paul Bert 93400, Saint-Ouen
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Recruter est une étape clé pour développer votre activité, mais un recrutement mal préparé peut vite devenir coûteux.
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