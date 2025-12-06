Workshop Restitution et concert du “Kapana Trio” Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Workshop Restitution et concert du “Kapana Trio”

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Concert à l’auditorium du conservatoire, Kapana Trio fait honneur à la musique bulgare à la manière d’un trio de musique de chambre, en réunissant une cornemuse, la gaïda, une mandoline, la tamboura, et une percussion, le tapan.

Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

English :

Class concert at the conservatory auditorium

German :

Konzert im Auditorium des Konservatoriums. Das Kapana Trio ehrt die bulgarische Musik in der Art eines Kammermusiktrios, indem es einen Dudelsack, die Gaida, eine Mandoline, die Tambura, und ein Schlagzeug, den Tapan, zusammenbringt.

Italiano :

In concerto all’auditorium del Conservatorio, il Kapana Trio rende omaggio alla musica bulgara nello stile di un trio di musica da camera, riunendo la cornamusa gaïda, il mandolino tamboura e le percussioni tapan.

Espanol :

Concierto de clase en el auditorio del Conservatorio

