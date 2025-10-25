Workshops d’octobre : ateliers créatifs pour adultes art-exprim Paris

Workshops d’octobre : ateliers créatifs pour adultes art-exprim Paris samedi 25 octobre 2025.

WORKSHOP AQUARELLE

Samedi 25 octobre 2025

De 10h à 17h

Adultes (à partir de 16 ans)

Tarif plein : 85€ / Adhérents : 70€

avec Louise Damiano

Plongez dans l’univers poétique des carrousels pop-up lors d’un atelier d’une journée alliant aquarelle et découpage. Les participants exploreront les techniques de peinture à l’eau pour créer des motifs délicats, puis donneront vie à leurs œuvres en les transformant en structures animées, grâce à l’ingénierie papier.

WORSHOP DESSIN

Samedi 25 octobre 2025

De 10h à 17h

Adultes (à partir de 16 ans)

Tarif plein : 85€ / Adhérents : 70€

avec Léa Guillout

Un atelier d’une journée pour les adultes, de dessin d’observation autour du thème floral & urbain.

Au programme observation de bouquets, de références artistiques et de balades croquées dans le quartier (si le temps le permet)

L’occasion d’aborder une diversitée de sujets, mélan courbes et couleurs d’une installation floral et ligne graphique urbaine.

Chacun.e aura l’opportunité de développer son langage graphique personnel, en expérimentant différentes techniques et médiums.

L’association art-exprim vous propose des workshops, journées créatives autour d’une technique artistique.



Toujours encadrés par des artistes plasticien.ne.s, à destination des adultes de tous niveaux, découvrez notre programmation pour les vacances d’octobre !

Le samedi 25 octobre 2025

de 10h00 à 17h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

art-exprim 87 rue marcadet 75018 Paris

https://www.art-exprim.com/workshops-adultes/ +33142621808