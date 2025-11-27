World analysis Résultat des courses La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

World analysis Résultat des courses

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-11-27 20:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Conférence-spectacle World analysis Résultat des courses

L’ANPU s’est vue confier la délicate mission de psychanalyser le monde entier. Après nous être penchés sur plus d’une centaine de territoires, l’Europe, l’ex-empire colonial français sans oublier le cerveau, le moustique ou le pneu, il est grand temps de livrer nos premières conclusions. Surtout que la fin du monde approche à grands pas et qu’il est plus qu’urgent de trouver des solutions thérapeutiques innovantes sinon l’Humanité ne va jamais s’en sortir. L’heure est grave mais rassurez-vous, cette synthèse d’une ampleur sans précédent vous est proposée sous la forme d’une conférence désopilante avec des images saisissantes à couper le souffle.

Un projet pharaonique mené durant de longues années en collaboration étroite avec Fabienne Quéméneur (co-pilote), Charles Altorffer (urbaniste enchanteur), Hélène Dattler (convivialiste assermentée) et Clémence Jost (attachante de production).

Psychanalyste urbain Laurent Petit

Réservation conseillée lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40 .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

World analysis Result of the races lecture-show

German :

Vortragsshow World analysis Résultat des courses (Weltanalyse Ergebnis der Rennen)

Italiano :

Conferenza-spettacolo Analisi del mondo Risultato delle gare

Espanol :

Conferencia-espectáculo Análisis del mundo Resultado de las carreras

L’événement World analysis Résultat des courses Le Mans a été mis à jour le 2025-10-17 par CDT72