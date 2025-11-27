World analysis Résultat des courses La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-27 19:00:00
fin : 2025-11-27 20:30:00
2025-11-27
Conférence-spectacle World analysis Résultat des courses
L’ANPU s’est vue confier la délicate mission de psychanalyser le monde entier. Après nous être penchés sur plus d’une centaine de territoires, l’Europe, l’ex-empire colonial français sans oublier le cerveau, le moustique ou le pneu, il est grand temps de livrer nos premières conclusions. Surtout que la fin du monde approche à grands pas et qu’il est plus qu’urgent de trouver des solutions thérapeutiques innovantes sinon l’Humanité ne va jamais s’en sortir. L’heure est grave mais rassurez-vous, cette synthèse d’une ampleur sans précédent vous est proposée sous la forme d’une conférence désopilante avec des images saisissantes à couper le souffle.
Un projet pharaonique mené durant de longues années en collaboration étroite avec Fabienne Quéméneur (co-pilote), Charles Altorffer (urbaniste enchanteur), Hélène Dattler (convivialiste assermentée) et Clémence Jost (attachante de production).
Psychanalyste urbain Laurent Petit
Réservation conseillée lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40 .
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
English :
World analysis Result of the races lecture-show
German :
Vortragsshow World analysis Résultat des courses (Weltanalyse Ergebnis der Rennen)
Italiano :
Conferenza-spettacolo Analisi del mondo Risultato delle gare
Espanol :
Conferencia-espectáculo Análisis del mundo Resultado de las carreras
