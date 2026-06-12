Landunvez

World Café Biodiversité

Salle du Triskell Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Depuis 2023, Pays d’Iroise Communauté est engagée dans un projet d’Atlas de la Biodiversité Intercommunale. Inventaires naturalistes, sensibilisation et communication, concertation avec les communes… nombreuses ont été les actions menées.

Après une première session réussie le 23 mai dernier à Ploumoguer qui a réuni une trentaine de personnes, vous êtes invité.es à participer à un World Café Biodiversité pour dessiner ensemble les actions concrètes à mettre en œuvre pour préserver le patrimoine naturel du territoire. L’objectif est d’alimenter le plan d’actions biodiversité, véritable outil d’aide à la décision pour les élus !

Habitant.es, entreprises, agriculteur.rices, associations, collectifs, adolescents, retraités, etc. c’est ouvert à toutes et tous, initié.es ou néophytes, et nous vous attendons nombreux.ses pour une après-midi conviviale et constructive ! Venez faire entendre votre voix pour la nature ! .

Salle du Triskell Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 38 45 82

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English :

L’événement World Café Biodiversité Landunvez a été mis à jour le 2026-06-09 par OT IROISE BRETAGNE