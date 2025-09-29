World carp classic Nonsard-Lamarche

World carp classic

Nonsard-Lamarche Meuse

C’est un évènement devenu emblématique dans le calendrier de la pêche à la carpe, réunissant chaque année des passionnés du monde entier. Venez (re)découvrir cet évènement incontournable au sein du lac de Madine, un lieu chargé d’histoire pour la compétition.

Le World Carp Classic n’est pas qu’une simple compétition, c’est aussi un moyen fantastique de faire avancer de grandes initiatives telles que la sensibilisation à la sécurité sur l’eau, les actions environnementales sur tous les sites utilisés ou encore la mise en place d’opérations pour aider les jeunes en difficultés.

La navigation et la pêche (que ce soit du bord comme en barque) sont interdites sur le lac de Madine, durant cette période, excepté pour les participants au World Carp Classic.Adultes

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est

English :

It?s an event that has become emblematic in the carp fishing calendar, bringing together enthusiasts from all over the world every year. Come and (re)discover this not-to-be-missed event on Lac de Madine, a venue steeped in competition history.

The World Carp Classic is more than just a competition, it’s also a fantastic way of advancing major initiatives such as raising awareness of safety on the water, environmental actions on all the sites used, and setting up operations to help young people in difficulty.

Boating and fishing (both from the shore and in boats) are prohibited on Lac de Madine during this period, except for participants in the World Carp Classic.

German :

Es ist ein Ereignis, das im Kalender des Karpfenangelns zu einem Symbol geworden ist und jedes Jahr Liebhaber aus der ganzen Welt zusammenbringt. Entdecken Sie dieses Ereignis am Lac de Madine, einem geschichtsträchtigen Ort, an dem der Wettbewerb stattfindet.

Die World Carp Classic ist nicht nur ein einfacher Wettbewerb, sondern auch ein fantastisches Mittel, um wichtige Initiativen voranzutreiben, wie z. B. die Sensibilisierung für die Sicherheit auf dem Wasser, Umweltaktionen an allen Standorten oder die Unterstützung von Jugendlichen in Schwierigkeiten.

Das Bootfahren und Angeln (sowohl vom Ufer als auch vom Boot aus) ist während dieser Zeit auf dem Lac de Madine verboten, außer für die Teilnehmer der World Carp Classic.

Italiano :

È un evento diventato emblematico nel calendario della pesca alla carpa, che riunisce ogni anno appassionati da tutto il mondo. Venite a (ri)scoprire questo evento imperdibile sul Lac de Madine, un luogo ricco di storia delle competizioni.

Il World Carp Classic non è solo una competizione, ma anche un modo fantastico per promuovere iniziative importanti come la sensibilizzazione alla sicurezza in acqua, l’azione ambientale in tutti i siti utilizzati e la creazione di operazioni per aiutare i giovani in difficoltà.

Durante questo periodo, sul Lac de Madine sono vietate la navigazione e la pesca (sia da riva che in barca), ad eccezione dei partecipanti al World Carp Classic.

Espanol :

Se trata de un acontecimiento emblemático en el calendario de la pesca de la carpa, que reúne cada año a aficionados de todo el mundo. Venga a (re)descubrir esta cita ineludible en el lago de Madine, un lugar cargado de historia de la competición.

El World Carp Classic es mucho más que una competición, también es un fantástico medio para promover grandes iniciativas como la sensibilización sobre la seguridad en el agua, la acción medioambiental en todos los lugares utilizados y la puesta en marcha de acciones de ayuda a los jóvenes con dificultades.

La navegación y la pesca (tanto desde la orilla como en embarcación) están prohibidas en el Lac de Madine durante este periodo, excepto para los participantes en el World Carp Classic.

