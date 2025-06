World Chase Tag 7 France Evry Évry-Courcouronnes 5 juillet 2025 14:00

Essonne

World Chase Tag 7 France Evry Complexe Du Lac Évry-Courcouronnes Essonne

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Le samedi 5 juillet, la Ville d’Évry-Courcouronnes accueillera au Complexe sportif du Lac le World Chase Tag 7 France, une compétition nationale de course-poursuite qui rassemble les meilleurs athlètes du moment dans une discipline mêlant vitesse, agilité

Evry Complexe Du Lac

Évry-Courcouronnes 91000 Essonne Île-de-France +33 1 69 36 66 66 evrycourcouronnes@evrycourcouronnes.fr

English :

On Saturday, July 5, Évry-Courcouronnes will be hosting the World Chase Tag 7 France at the Complexe sportif du Lac, a national chase competition that brings together the best athletes of the moment in a discipline combining speed, agility, agility and a sense of adventure

German :

Am Samstag, den 5. Juli, wird die Stadt Évry-Courcouronnes im Complexe sportif du Lac den World Chase Tag 7 France ausrichten, einen nationalen Verfolgungswettkampf, bei dem die besten Athleten der Gegenwart in einer Disziplin zusammenkommen, die Geschwindigkeit, Beweglichkeit

Italiano :

Sabato 5 luglio, Évry-Courcouronnes ospiterà al Complexe sportif du Lac il World Chase Tag 7 France, una competizione nazionale di inseguimento che riunisce i migliori atleti in una disciplina che combina velocità, agilità, rapidità e agilità

Espanol :

El sábado 5 de julio, Évry-Courcouronnes acogerá en el Complexe sportif du Lac el World Chase Tag 7 France, una competición nacional de persecución que reúne a los mejores atletas en una disciplina que combina velocidad, agilidad, rapidez y agilidad

