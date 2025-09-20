World Clean Up Day 2025 Surgères

World Clean Up Day 2025 Surgères samedi 20 septembre 2025.

World Clean Up Day 2025

Place de l’Europe Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Participez à la matinée de ramassage des déchets de la ville de Surgères ! Ensemble, nettoyons notre ville !

Des récompenses attendent les participants

Rendez-vous Place de l’Europe. Pour votre sécurité, merci de vous équiper d’un gilet fluo !

Place de l’Europe Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

English :

Take part in Surgères’ litter-picking morning! Let’s clean up our town together!

Rewards await participants

Meet at Place de l?Europe. For your safety, please wear a fluorescent vest!

German :

Nehmen Sie an der morgendlichen Müllsammelaktion der Stadt Surgères teil! Lassen Sie uns gemeinsam unsere Stadt säubern!

Auf die Teilnehmer warten Belohnungen

Treffpunkt: Place de l’Europe. Zu Ihrer Sicherheit tragen Sie bitte eine Leuchtweste!

Italiano :

Partecipate alla mattinata di raccolta dei rifiuti di Surgères! Puliamo insieme la nostra città!

I partecipanti saranno premiati

Ritrovo in Place de l’Europe. Per la vostra sicurezza, indossate un gilet fluorescente!

Espanol :

¡Participe en la mañana de recogida de basura de Surgères! ¡Limpiemos juntos nuestra ciudad!

Los participantes serán recompensados

Nos vemos en la Plaza de Europa. Por su seguridad, lleve un chaleco fluorescente

