World Clean Up Day à Chauffailles Chauffailles

Parc du Château Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Du 17 au 21 septembre 2025, à lieu le World Cleanup Day !

Une action mondiale pour une planète sans déchets

Le World Cleanup Day est de retour cette année, avec pour mission principale de mobiliser le plus grand nombre pour nettoyer notre environnement. Le World Cleanup Day n’est pas simplement qu’une journée de nettoyage, c’est un mouvement mondial qui vise à sensibiliser et à mobiliser la population pour prendre soin de notre planète via des actions concrètes et quotidiennes.

Cette année le Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne se mobilise pour Chauffailles !

Le point de rdv sera devant le château. À la fin du nettoyage, un moment convivial sera proposé autour d’un goûter.

Il est conseillé de venir avec des vêtements adaptés, bonnes chaussures et des gilets haute visibilités. La Communauté de Communes fournira les gants, gel hydroalcoolique, sacs, seaux et pinces de ramassages

Bloquons dès maintenant la date dans notre calendrier et mobilisons nos amis, notre famille, nos collègues à rejoindre cette action collective.

Inscription sur le site worldcleanupday.fr .

Parc du Château Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 20 preventiondechets@bsb71.fr

