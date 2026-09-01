Informations pratiques

Eyguières

World Clean Up Day

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 15h. Parc des Frères Recordier Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Eyguières se mobilise pour le World Clean Up Day ! Une journée conviviale en faveur de l’environnement avec ramassage des déchets, pique-nique, stands, jeux et animations pour petits et grands au Parc des Frères Recordier.

Samedi 19 septembre 2026, Eyguières se mobilise aux côtés de Zeste D’Écologie pour une journée citoyenne et conviviale en faveur de l’environnement.



Au programme : ramassage des déchets, pique-nique partagé, stands, jeux et animations autour du recyclage, de la biodiversité et de la protection de la nature.



Parc des frères Recordier – Eyguières

De 9h30 à 15h00



Inscription auprès du service environnement de la mairie : 04 90 59 88 00 .

Parc des Frères Recordier Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 88 00 mission-environnement@mairie-eyguieres.fr

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English :

Eyguières is getting ready for World Cleanup Day! A fun-filled day to support the environment, featuring a trash cleanup, a picnic, booths, games, and activities for all ages at Parc des Frères Recordier.

L’événement World Clean Up Day Eyguières a été mis à jour le 2026-09-07 par Provence Tourisme