world Clean-Up day/ journée mondiale de nettoyage de la planète Place du Muguet Nantais 44200 Nantes Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Des habitant-es du Clos-Toreau avec la participation du groupement CLCV, et des équipes ACE et JOC du quartier vous invitent au ramassage des déchets au Clos Toreau pour rendre notre quartier plus beau ! Nous nous retrouvons place du Muguet Nantais à 10h. Là, il y aura distribution de sac et de gants pour faciliter la collecte. Nous terminerons par une pesé de ce que nous aurons ramassé.

0638741085