Informations pratiques

Guéret

World Clean up day : journée mondiale du nettoyage de notre planète

Chabrieres Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANÈTE avec McDonald’s Guéret et Creuse Oxygène.

Tous engagés pour un monde sans déchets : une mobilisation citoyenne essentielle pour préserver notre planète !

Le compte à rebours est lancé, rendez-vous le 20 septembre ! .

Chabrieres Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 97 81 04 oceane.laplaud19@icloud.com

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English : World Clean up day : journée mondiale du nettoyage de notre planète

L’événement World Clean up day : journée mondiale du nettoyage de notre planète Guéret a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grand Guéret