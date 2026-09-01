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World Clean up day : journée mondiale du nettoyage de notre planète Guéret

dimanche 20 septembre 2026 · Guéret

World Clean up day : journée mondiale du nettoyage de notre planète Guéret

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Chabrieres
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

Guéret

World Clean up day : journée mondiale du nettoyage de notre planète

Chabrieres Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANÈTE avec McDonald’s Guéret et Creuse Oxygène.
Tous engagés pour un monde sans déchets : une mobilisation citoyenne essentielle pour préserver notre planète !
Le compte à rebours est lancé, rendez-vous le 20 septembre !   .

Chabrieres Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 97 81 04  oceane.laplaud19@icloud.com

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English : World Clean up day : journée mondiale du nettoyage de notre planète

L’événement World Clean up day : journée mondiale du nettoyage de notre planète Guéret a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grand Guéret

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