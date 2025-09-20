World Clean Up Day Parc du Mugel La Ciotat

World Clean Up Day Parc du Mugel La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

World Clean Up Day

Samedi 20 septembre 2025 de 9h à 12h30. Parc du Mugel 250, Chemin de la Calanque du Mugel La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

La mission du World Clean Up Day consiste à attirer l’attention sur la prolifération des déchets sauvages.

C’est l’occasion de se retrouver afin d’agir pour une même cause !

Cette journée mondiale depuis 2008 rassemble chaque année des millions de volontaires à travers le monde et des chiffres conséquents 140 000 personnes mobilisées en France en 2024 et 490 tonnes de déchets ramassés dont 8 millions de mégots.



Cette année rendez-vous à la Ciotat ! Êtes-vous prêt à relever le défi et à faire encore mieux que l’an dernier ?

Rendez-vous devant la bastide du Parc du Mugel à La Ciotat pour rejoindre l’Atelier Bleu et ramasser les déchets sauvages et protéger notre nature.

Pensez à ramener votre propre matériel dans la mesure du possible (gants, pinces si vous en avez…).



Au programme

Un échauffement sportif et musical pour se mettre en forme

1 heure de ramassage et de caractérisation des déchets

Un moment convivial de partage pour récompenser vos efforts



Que vous soyez en famille, entre amis, avec vos collègues ou en solo, chaque geste compte. .

Parc du Mugel 250, Chemin de la Calanque du Mugel La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 07 67 atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr

English :

The mission of World Clean Up Day is to draw attention to the proliferation of litter.

It’s a chance to get together and take action for the same cause!

German :

Die Mission des World Clean Up Day ist es, die Aufmerksamkeit auf die Verbreitung von wildem Müll zu lenken.

Es ist eine Gelegenheit, sich zu treffen, um für eine gemeinsame Sache zu handeln!

Italiano :

La World Clean Up Day ha lo scopo di attirare l’attenzione sulla proliferazione dei rifiuti.

È un’occasione per riunirsi e agire per la stessa causa!

Espanol :

La misión del World Clean Up Day es llamar la atención sobre la proliferación de la basura.

Es una oportunidad para unirnos y actuar por la misma causa.

L’événement World Clean Up Day La Ciotat a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de La Ciotat