WORLD CLEAN UP DAY Pins-Justaret

SUR TOUTE LA COMMUNE DE PINS-JUSTARET Pins-Justaret Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Journée Mondiale du nettoyage de la planète tous engagés pour un monde sans déchets.

Le World Cleanup Day, ou Journée mondiale du nettoyage de la planète, est une initiative mondiale qui mobilise les citoyens afin de ramasser les déchets abandonnés polluant notre environnement.

L’association World Cleanup Day France encourage tous les acteurs citoyens, entreprises, collectivités, associations et écoles à organiser ou à participer à des opérations de nettoyage en France. .

SUR TOUTE LA COMMUNE DE PINS-JUSTARET Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie animations@mairie-pinsjustaret.fr

English :

World Clean-up Day: all committed to a waste-free world.

German :

Weltweiter Tag der Säuberung des Planeten: Alle engagieren sich für eine müllfreie Welt.

Italiano :

Giornata mondiale Clean-up: tutti impegnati per un mondo senza rifiuti.

Espanol :

Día Mundial de la Limpieza: todos comprometidos con un mundo sin residuos.

