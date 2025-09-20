World Clean Up Day Route de Barcelonnette Rousset

World Clean Up Day Route de Barcelonnette Rousset samedi 20 septembre 2025.

World Clean Up Day

Route de Barcelonnette Parking du rond-point Rousset Hautes-Alpes

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20

Samedi 20 septembre 2025 c’est le World Cleanup Day à Rousset Serre-Ponçon ! Rendez-vous à 9h30 au parking du rond-point (face au Restaurant du Lac). Rejoignez le mouvement et participez à une grande mobilisation citoyenne pour nettoyer notre planète.

Route de Barcelonnette Parking du rond-point Rousset 05190 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 50 20 50 biodechets@ccspva.com

English : World Clean Up Day

Saturday 20 September 2025 is World Cleanup Day in Rousset Serre-Ponçon! Meet at 9.30am at the roundabout car park (opposite the Restaurant du Lac). Join the movement and take part in a major public effort to clean up our planet.

German :

Am Samstag, den 20. September 2025, findet der World Cleanup Day in Rousset Serre-Ponçon statt! Wir treffen uns um 9:30 Uhr auf dem Parkplatz des Kreisverkehrs (gegenüber dem Restaurant du Lac). Schließen Sie sich der Bewegung an und nehmen Sie an einer großen Bürgermobilisierung teil, um unseren Planeten zu säubern.

Italiano :

Sabato 20 settembre 2025 è la Giornata mondiale della pulizia a Rousset Serre-Ponçon! Appuntamento alle 9.30 al parcheggio della rotonda (di fronte al Restaurant du Lac). Unitevi al movimento e partecipate a un grande sforzo pubblico per ripulire il nostro pianeta.

Espanol :

El sábado 20 de septiembre de 2025 es el Día Mundial de la Limpieza en Rousset Serre-Ponçon Nos vemos a las 9.30 h en el aparcamiento de la rotonda (frente al Restaurante du Lac). Únete al movimiento y participa en un gran esfuerzo público para limpiar nuestro planeta.

