WORLD CLEAN UP DAY SAINT VIAUD Saint-Viaud

Saint-Viaud Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Le WCUD est une chasse aux déchets, organisée dans plusieurs villes à travers le monde.

À l’occasion de cet événement international, le conseil municipal des enfants à Saint-Viaud organise un ramassage des déchets.

Cet évènement se déroule de 10h à 12h le 20 septembre 2025.

RDV à 11h30 au chalet du lac pour le point de recolte avec pesée !

La collecte s’étendra sur tout Saint-Viaud.

Ouvert à tous (les enfants restants sous la responsabilité des parents).

Toi aussi, tu peux être un héros pour la Terre ! .

Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

