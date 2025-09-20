WORLD CLEAN UP DAY SAINT VIAUD Saint-Viaud
Saint-Viaud Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Le WCUD est une chasse aux déchets, organisée dans plusieurs villes à travers le monde.
À l’occasion de cet événement international, le conseil municipal des enfants à Saint-Viaud organise un ramassage des déchets.
Cet évènement se déroule de 10h à 12h le 20 septembre 2025.
RDV à 11h30 au chalet du lac pour le point de recolte avec pesée !
La collecte s’étendra sur tout Saint-Viaud.
Ouvert à tous (les enfants restants sous la responsabilité des parents).
Toi aussi, tu peux être un héros pour la Terre ! .
Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 53 14 accueil@saint-viaud.fr
