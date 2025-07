World Clean Up Day » Sausset-les-Pins

World Clean Up Day » Sausset-les-Pins samedi 20 septembre 2025.

World Clean Up Day »

Samedi 20 septembre 2025.

9h30. Plage des Rives d’Or Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

L’association Les Perles de la Côte Bleue en partenariat avec la municipalité a pour but de sensibiliser à l’impact de l’humain sur l’environnement.

Les moyens d’actions sont notamment la pédagogie, le nettoyage de plages, de l’espace naturel et urbain, le reboisement, la protection du bien-être animal, l’organisation de conférences, la distribution de produits éco-responsables, la participation aux événements locaux pour les rendre éco-responsables et plus généralement toute activité dont l’objet est le respect du vivant. .

Plage des Rives d’Or Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 36 07 42 lesperlesdelacotebleue@gmail.com

English :

The association Les Perles de la Côte Bleue, in partnership with the municipality, aims to raise awareness of human impact on the environment.

German :

Der Verein Les Perles de la Côte Bleue hat sich in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt zu schärfen.

Italiano :

L’associazione Les Perles de la Côte Bleue, in collaborazione con il Comune, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle attività umane sull’ambiente.

Espanol :

La asociación Les Perles de la Côte Bleue, en colaboración con el municipio, pretende concienciar sobre el impacto de la actividad humana en el medio ambiente.

