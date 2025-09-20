World Cleanup Day 2025 Moulins
World Cleanup Day 2025 Moulins samedi 20 septembre 2025.
World Cleanup Day 2025
Place d’Allier Moulins Allier
C’est la Journée mondiale du nettoyage de notre planète… et à Moulins, on passe à l’action !
Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr
English :
It’s World Clean-up Day… and in Moulins, we’re taking action!
German :
Es ist der Welttag zur Säuberung unseres Planeten… und in Moulins wird man aktiv!
Italiano :
È la Giornata mondiale della pulizia… e a Moulins si agisce!
Espanol :
Es el Día Mundial de la Limpieza… ¡y en Moulins nos ponemos manos a la obra!
