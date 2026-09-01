World Cleanup Day 2026 Lavau
mercredi 16 septembre 2026 · Lavau
Informations pratiques
Lavau
World Cleanup Day 2026
Décathlon Troyes-Lavau Lavau Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 13:30:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Décathlon – LAVAU, en partenariat avec Troyes La Champagne Tourisme, Maximilien Guide Nature, Slooly et l’Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne, organise des balades ramassage de déchets en nature.
À l’occasion du World Cleanup Day, participez à une marche citoyenne et contribuez, à votre échelle, à la préservation de l’environnement. Deux parcours de ramassage sont proposés :
> À 13h30 au départ de la mairie de Gyé-sur-Seine : randonnée rafraîchissante « Les pieds dans l’eau ».
> À 14h au départ de la Maison des Lacs à Mesnil-Saint-Père : balade nature au bord du lac.
Après la collecte, tous les participants sont invités à se retrouver au magasin Decathlon autour d’un goûter, du tri des déchets ramassés et d’animations consacrées au recyclage avec les associations partenaires.
Une action conviviale à partager en famille ou entre amis ! .
Décathlon Troyes-Lavau Lavau 10150 Aube Grand Est
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English :
L’événement World Cleanup Day 2026 Lavau a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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