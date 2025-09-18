WORLD CLEANUP DAY A MAYENNE Mayenne

WORLD CLEANUP DAY A MAYENNE Mayenne jeudi 18 septembre 2025.

WORLD CLEANUP DAY A MAYENNE

Quai de Waibligen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 17:30:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Participez au World CleanUp Day, l’événement citoyen international dédié au ramassage des déchets, à Mayenne.

Cet événement a pour objectif de rassembler citoyens, entreprises, associations et institutions locales autour d’une action concrète pour l’environnement et la propreté de notre territoire. .

Quai de Waibligen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire ktollitte@rapidhome.fr

English :

Take part in World CleanUp Day, the international citizen event dedicated to waste collection, in Mayenne.

German :

Nehmen Sie am World CleanUp Day, der internationalen Bürgerveranstaltung, die der Müllsammlung gewidmet ist, in Mayenne teil.

Italiano :

Partecipate al World CleanUp Day, l’evento internazionale dei cittadini dedicato alla raccolta dei rifiuti, a Mayenne.

Espanol :

Participe en el Día Mundial de la Limpieza, la manifestación ciudadana internacional dedicada a la recogida de residuos, en Mayenne.

L’événement WORLD CLEANUP DAY A MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Mayenne Co