WORLD CLEANUP DAY A MAYENNE Mayenne jeudi 18 septembre 2025.
Quai de Waibligen Mayenne Mayenne
Début : 2025-09-18 17:30:00
2025-09-18
Participez au World CleanUp Day, l’événement citoyen international dédié au ramassage des déchets, à Mayenne.
Cet événement a pour objectif de rassembler citoyens, entreprises, associations et institutions locales autour d’une action concrète pour l’environnement et la propreté de notre territoire. .
Quai de Waibligen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire ktollitte@rapidhome.fr
English :
Take part in World CleanUp Day, the international citizen event dedicated to waste collection, in Mayenne.
German :
Nehmen Sie am World CleanUp Day, der internationalen Bürgerveranstaltung, die der Müllsammlung gewidmet ist, in Mayenne teil.
Italiano :
Partecipate al World CleanUp Day, l’evento internazionale dei cittadini dedicato alla raccolta dei rifiuti, a Mayenne.
Espanol :
Participe en el Día Mundial de la Limpieza, la manifestación ciudadana internacional dedicada a la recogida de residuos, en Mayenne.
