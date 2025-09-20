World Cleanup Day Décathlon Saint-Dizier Saint-Dizier

Gratuit

Rendez-vous au Décathlon de Saint-Dizier

Le samedi 20 septembre 2025, de 9h30 à 13h, participez à une éco-rando conviviale à l’occasion du World Cleanup Day !

Depuis le parking du Décathlon Saint-Dizier, nous partirons ensemble pour parcourir les forêts, sentiers et espaces naturels qui sont nos terrains de jeu au quotidien, afin de les préserver et les débarrasser de leurs déchets .

Au programme :

Accueil et petit-déjeuner offert avant le départ

Éco-rando en petits groupes dans la nature environnante

Petit ravitaillement au retour pour partager un moment convivial

Cet événement est ouvert à tous : familles, associations, amis, sportifs ou simples curieux… Plus nous serons nombreux, plus notre action aura de l’impact ✨.

Parce qu’un petit geste répété par des milliers de personnes peut changer beaucoup de choses, venez contribuer à un terrain de jeu plus propre et plus durable .

Décathlon Saint-Dizier Rue des Mérovingiens, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://activites.decathlon.fr/fr-FR/activites-sportives/details/6044506?utm_source=chatgpt.com »}, {« type »: « email », « value »: « roberto.macri@decathlon.com »}]

