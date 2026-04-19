World cup de gymnastique esthétique Espace Pierre de Coubertin Goussainville

Goussainville

World cup de gymnastique esthétique

Espace Pierre de Coubertin 40 Avenue Jacques Anquetil Goussainville Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-30

Du 30 avril au 3 mai 2026, l’Espace Pierre de Coubertin de Goussainville devient le centre mondial de la Gymnastique Esthétique de Groupe. Plus de 1 200 gymnastes venus de 24 pays se disputeront la World Cup & Challenge Cup.

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Espace Pierre de Coubertin 40 Avenue Jacques Anquetil Goussainville 95190 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 88 46 19 76

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English :

From April 30 to May 3, 2026, Goussainville’s Espace Pierre de Coubertin will become the world center of Group Aesthetic Gymnastics. Over 1,200 gymnasts from 24 countries will compete in the World Cup & Challenge Cup.

L’événement World cup de gymnastique esthétique Goussainville a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Grand Roissy