WORLD GBC TOUR – AUSHOPPING AVIGNON NORD Le Pontet

samedi 25 octobre 2025

WORLD GBC TOUR Début : 2025-10-25 à 19:00. Tarif : – euros.

WORLD GBC TOUR AUSHOPPING AVIGNON NORD Le WORLD GBC Tour est un gala de kickboxing K1 qui se déroulera le samedi 25 octobre 2025. Pour l’occasion une méga-structure de près de 2000 m² sera installée sur le parking du Centre commercial AUSHOPPING AVIGNON NORD, en face du restaurant Flunch. Cette soirée s’annonce exceptionnelle avec notamment 1 championnat du monde de Kickboxing K1 et un tournoi international à 4 combattants le Bruce Codron Talent Cup . Au-delà du spectacle sportif, vous assisterai à un vrai show visuel.

AUSHOPPING AVIGNON NORD AVENUE LOUIS BRAILLE 84130 Le Pontet 84