WORLD HARMONIES Perpignan

WORLD HARMONIES Perpignan dimanche 9 novembre 2025.

WORLD HARMONIES

5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Théâtre Municipal, place de la République.

.

5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie contactworldharmonies@gmail.com

English :

Théâtre Municipal, place de la République.

German :

Stadttheater, Place de la République.

Italiano :

Théâtre Municipal, place de la République.

Espanol :

Théâtre Municipal, place de la République.

L’événement WORLD HARMONIES Perpignan a été mis à jour le 2025-10-06 par PERPIGNAN TOURISME