WORLD HARMONIES Perpignan dimanche 9 novembre 2025.
5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Début : 2025-11-09 15:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Théâtre Municipal, place de la République.
5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie contactworldharmonies@gmail.com
English :
Théâtre Municipal, place de la République.
German :
Stadttheater, Place de la République.
Italiano :
Théâtre Municipal, place de la République.
Espanol :
Théâtre Municipal, place de la République.
