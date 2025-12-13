World News SUPERSONIC Paris

WORLD NEWS (22h00)

(Indie rock – Londres, UK)

Avec un ensemble éclectique d’influences des années 70 et 80, puisant à la fois dans le post-punk, l’indie-rock et le shoegaze, World News combine des riffs de guitare atmosphériques addictifs avec des mélodies séduisantes et nonchalantes. Mélancoliques, percutants et nostalgiques, ils ont été comparés à des groupes britanniques emblématiques tels que The Smiths, The Clash ou Dire Straits, affichant fièrement leur passé tout en restant parfaitement originaux et pourtant étrangement familiers.

L’année 2024 a vu la trajectoire ascendante du groupe se poursuivre avec la sortie de deux EP remarquables, Escape et Mindsnap, leur première apparition aux États-Unis au New Colossus Festival à New York, et leur présence dans le classement des 40 meilleurs nouveaux artistes de 2024 de Stereogum et des 13 artistes à suivre en 2025 de The Fader. Parmi leurs contributions en 2025, on peut citer les singles « Don’t Want to Know » et « Everything Is Coming Up Roses », qui ont donné le ton de leur premier album sorti en 2026, ainsi qu’une série de dates dans des festivals estivaux et des concerts à guichets fermés à travers le Royaume-Uni.

Les 3 influences : XTC, DIIV, The Smiths

https://worldnewsband.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

Mercredi 27 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… The Smiths, Nation Of Language & The Cure

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

