WORLD OF WARCRAFT – HALLE TONY GARNIER Lyon

WORLD OF WARCRAFT Début : 2026-05-09 à 20:30. Tarif : – euros.

« WORLD OF WARCRAFT : 20 YEARS OF MUSIC »Le concert orchestral qui célèbre les 20 ans du jeu vidéo !En 2026, World of Warcraft célèbre vingt ans d’histoire et d’aventure à travers une expérience musicale exceptionnelle : « World of Warcraft: 20 Years of Music ». Ce concert symphonique propose une plongée immersive au cœur d’Azeroth, faisant revivre les moments forts de ce jeu vidéo légendaire grâce à ses compositions emblématiques. « World of Warcraft: 20 Years of Music » sera présenté le 8 mai 2026 au Zénith Paris ainsi que le 9 mai 2026 à la Halle Tony Garnier de Lyon.Durant deux heures, un orchestre symphonique complet accompagné d’un chœur interprétera en direct les musiques les plus iconiques du jeu, retraçant l’évolution sonore de World of Warcraft depuis son lancement en 2004 jusqu’à ses récentes extensions. Chaque morceau replongera le public dans les souvenirs liés aux régions mythiques, aux factions héroïques, et aux aventures marquantes du jeu, offrant une émotion intense et authentique.De l’ambiance apaisante des capitales aux hymnes guerriers les plus marquants, en passant par des thèmes lyriques et héroïques, « World of Warcraft : 20 Years of Music » met à l’honneur toute la richesse musicale de cet univers. Une expérience inédite, permettant à chacun de découvrir ou redécouvrir la grandeur d’Azeroth sous une toute nouvelle dimension.Développé en partenariat officiel avec Blizzard Entertainment, ce concert s’inscrit dans le cadre des célébrations du vingtième anniversaire de World of Warcraft.« World of Warcraft: 20 Years of Music » promet de séduire un large public, allant des joueurs de longue date aux amateurs de musiques épiques, en passant par les curieux désireux de découvrir un monde sonore fascinant. Sa scénographie immersive et la qualité de son interprétation offrent un moment d’exception aussi bien pour les initiés que pour les néophytes.Bien plus qu’une simple rétrospective, ce spectacle constitue un vibrant hommage, une célébration de l’univers de Warcraft et de la force évocatrice de ses musiques épiques !Merchandising collector exclusif officiel sur place.Interprétation : Sinfonia Pop OrchestraDirection : Jordan GudefinDurée : 2h30 avec entracte

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69