WORLD, VOYAGE AUTOUR DU MONDE- DÉJEUNER SPECTACLE (Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

WORLD, VOYAGE AUTOUR DU MONDE- DÉJEUNER SPECTACLE (Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

2026-01-01

Pour bien commencer l’année, le Cabaret Gaillard vous invite à célébrer le 1er janvier à midi autour d’un déjeuner-spectacle festif et enchanteur !

Un moment magique pour débuter 2026 en beauté !

Partagez un repas convivial dans l’ambiance chaleureuse et élégante du cabaret, puis laissez-vous emporter par un spectacle grandiose WORLD Voyage autour du monde

Création emblématique de la troupe de cabaret Les Swings, ce spectacle vous transporte aux quatre coins du globe pendant plus d’1h30 du french cancan parisien au kazatchok endiablé, de la samba brésilienne à la country américaine, sans oublier des escales en Espagne, en Italie, en Afrique et en Asie.

-Billet Spectacle seul 42,70 €

-Menu Gaillard (Hors boissons) 74,70 € .

