World Wellness Week-end aux Cures Marines Hôtel & Spa Trouville Cures Marines Hôtel & Spa Trouville Trouville-sur-Mer

World Wellness Week-end aux Cures Marines Hôtel & Spa Trouville

Cures Marines Hôtel & Spa Trouville Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer

Vendredi 2025-09-19

2025-09-21

2025-09-19

Les Cures Marines de Trouville participent au World Wellness Week-end et proposent trois jours d’activités gratuites (sur inscription) accessibles à tous. Au programme initiation aux respirations conscientes, fitness face à la mer, masterclass sur les habitudes bien-être, bain sonore et yoga au lever du soleil. Un rendez-vous unique pour se recentrer, tester, se dépasser et prendre soin de soi dans un cadre exceptionnel face à la mer.

Inscriptions obligatoires 02 31 14 25 70 .

English : World Wellness Week-end aux Cures Marines Hôtel & Spa Trouville

The Cures Marines de Trouville are taking part in the World Wellness Weekend, offering three days of free activities (registration required) open to all.

German : World Wellness Week-end aux Cures Marines Hôtel & Spa Trouville

Die Cures Marines de Trouville nehmen am World Wellness Week-end teil und bieten drei Tage lang kostenlose Aktivitäten (Anmeldung erforderlich) an, die für alle zugänglich sind.

Italiano :

Le Cures Marines de Trouville partecipano al World Wellness Weekend, offrendo tre giorni di attività gratuite (con obbligo di registrazione) aperte a tutti.

Espanol :

Los Cures Marines de Trouville participan en el Fin de Semana Mundial del Bienestar, que ofrece tres días de actividades gratuitas (inscripción obligatoria) abiertas a todos.

