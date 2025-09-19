World Wellness Week-end aux Cures Marines Hôtel & Spa Trouville Cures Marines Hôtel & Spa Trouville Trouville-sur-Mer
Les Cures Marines de Trouville participent au World Wellness Week-end et proposent trois jours d’activités gratuites (sur inscription) accessibles à tous. Au programme initiation aux respirations conscientes, fitness face à la mer, masterclass sur les habitudes bien-être, bain sonore et yoga au lever du soleil. Un rendez-vous unique pour se recentrer, tester, se dépasser et prendre soin de soi dans un cadre exceptionnel face à la mer.
Inscriptions obligatoires 02 31 14 25 70 .
English : World Wellness Week-end aux Cures Marines Hôtel & Spa Trouville
The Cures Marines de Trouville are taking part in the World Wellness Weekend, offering three days of free activities (registration required) open to all.
German : World Wellness Week-end aux Cures Marines Hôtel & Spa Trouville
Die Cures Marines de Trouville nehmen am World Wellness Week-end teil und bieten drei Tage lang kostenlose Aktivitäten (Anmeldung erforderlich) an, die für alle zugänglich sind.
Italiano :
Le Cures Marines de Trouville partecipano al World Wellness Weekend, offrendo tre giorni di attività gratuite (con obbligo di registrazione) aperte a tutti.
Espanol :
Los Cures Marines de Trouville participan en el Fin de Semana Mundial del Bienestar, que ofrece tres días de actividades gratuitas (inscripción obligatoria) abiertas a todos.
