World Wellness Weekend Institut de Thalasso & Spa Quiberon

Institut de Thalasso & Spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

YOGA Séance découverte

A l’occasion du World Wellness Weekend, prenez rendez-vous avec votre Bien-être et découvrez le Hatha Yoga avec une séance gratuite en extérieur, dans le cadre incroyable face à l’Océan, de l’Institut Thalasso & Spa du Sofitel Quiberon.

L’occasion idéale de s’initier à cette pratique millénaire et trouver l’équilibre spirituel et corporel mais aussi l’harmonie avec l’environnement qui nous entoure lors d’une séance en extérieur*.

Séance gratuite sur inscription | places limitées

Prévoir son tapis, une tenue confortable et sa gourde d’eau.

RDV à l’Accueil Institut du Sofitel Quiberon 15 min. avant le début de la séance

* La séance se fera en intérieur en cas de conditions météo difficiles.

