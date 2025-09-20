World Wellness Weekend Institut de Thalasso & Spa Quiberon
World Wellness Weekend Institut de Thalasso & Spa Quiberon samedi 20 septembre 2025.
World Wellness Weekend
Institut de Thalasso & Spa Boulevard Louison Bobet Quiberon Morbihan
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 11:00:00
2025-09-20
YOGA Séance découverte
A l’occasion du World Wellness Weekend, prenez rendez-vous avec votre Bien-être et découvrez le Hatha Yoga avec une séance gratuite en extérieur, dans le cadre incroyable face à l’Océan, de l’Institut Thalasso & Spa du Sofitel Quiberon.
L’occasion idéale de s’initier à cette pratique millénaire et trouver l’équilibre spirituel et corporel mais aussi l’harmonie avec l’environnement qui nous entoure lors d’une séance en extérieur*.
Séance gratuite sur inscription | places limitées
Prévoir son tapis, une tenue confortable et sa gourde d’eau.
RDV à l’Accueil Institut du Sofitel Quiberon 15 min. avant le début de la séance
* La séance se fera en intérieur en cas de conditions météo difficiles.
Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa
Institut Thalasso & Spa
Boulevard Louison Bobet
56170 Quiberon .
Institut de Thalasso & Spa Boulevard Louison Bobet Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
