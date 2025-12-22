Worlds Apart – 30th anniversary Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 20:00 –

Gratuit : non 49 € à 69 € 49 € à 69 € Billetteries : https://lacite-nantes.fr/evenement/worlds-apart-30th-anniversary.htmlhttps://www.kproduction.fr/evenement/worlds-apart/ Tout public

Icônes pop des années 90, le groupe Worlds Apart célèbre cette année un anniversaire exceptionnel : 30 ans de carrière ! Pour marquer cet événement, Steve, Nathan et Cal se réunissent pour une tournée placée sous le signe de la nostalgie, de l’énergie et de l’émotion. Révélés dans toute l’Europe avec des tubes inoubliables comme « Baby Come Back », « Je te donne » ou « Everlasting Love », les Worlds Apart ont marqué toute une génération avec leur pop entraînante, leurs chorégraphies emblématiques et leur complicité avec le public. Le succès fut particulièrement retentissant en France, où le groupe est devenu un véritable phénomène culturel dès le milieu des années 90.30 ans plus tard, la magie opère toujours. Ces concerts, s’annoncent comme un véritable retour aux sources pour le groupe, qui souhaite remercier ses fans français pour leur fidélité indéfectible. Entre souvenirs partagés, surprises et nouvelle énergie scénique, cette soirée promet d’être inoubliable.

Le LAPS – Parc des Expos de la Beaujoire Nantes 44300



