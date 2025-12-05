Worshop Batterie anatomie et ergonomie Café Charbon Nevers
Worshop Batterie anatomie et ergonomie
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21 22:00:00
2026-02-21
Rendez vous le samedi 21 février à 18h au Café Charbon à NEVERS.
Atelier pratique de disposition de ton propre instrument, apprend à renforcer ton efficacité, ton endurance et ton aisance.
Atelier animé par François Tanfin, pro du sujet (Mathem and Tricks…).
Durée 4h.
Tarif 20€ .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25
