Worshop Batterie anatomie et ergonomie Café Charbon Nevers

Worshop Batterie anatomie et ergonomie

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Rendez vous le samedi 21 février à 18h au Café Charbon à NEVERS.

Atelier pratique de disposition de ton propre instrument, apprend à renforcer ton efficacité, ton endurance et ton aisance.

Atelier animé par François Tanfin, pro du sujet (Mathem and Tricks…).

Durée 4h.

Tarif 20€ .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25

