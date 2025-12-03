WOW HOUPPZ théâtre Salle des concerts Le Mans

WOW HOUPPZ théâtre

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Spectacle visuel, burlesque et musical | Dès 4 ans | Résumé du spectacle WOW, trois lettres étonnées pour trois garçons étonnants. Un trio spécialiste de la transformation d’objets et des chorégraphies improbables nous entraine dans un univers clownesque et poétique. Balai, serpillière et aspirateur se transforment au gré de leur imagination sous des airs de musique entraînante !|

Mercredi 3 décembre. 2 séances à 14h30 et 17h (1h). Lieu du spectacle Salle des concerts. Réservations obligatoires au 02 43 47 36 52 (possible à partir du 17 novembre). .

Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

