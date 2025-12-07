WTA 125 Open BLS de tennis Site de Beaublanc Limoges
WTA 125 Open BLS de tennis Site de Beaublanc Limoges dimanche 7 décembre 2025.
WTA 125 Open BLS de tennis
Site de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-07
Le WTA 125 Open BLS de tennis rassemble des joueuses de haut niveau prêtes à briller sur un tournoi intense et exigeant. Entre talent, précision et combativité, l’événement offre un spectacle captivant et met en avant la compétition féminine au plus haut niveau. .
Site de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 48 91
English : WTA 125 Open BLS de tennis
L’événement WTA 125 Open BLS de tennis Limoges a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Limoges Métropole