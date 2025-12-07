WTA 125 Open BLS de tennis Site de Beaublanc Limoges

WTA 125 Open BLS de tennis

Site de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-14

Le WTA 125 Open BLS de tennis rassemble des joueuses de haut niveau prêtes à briller sur un tournoi intense et exigeant. Entre talent, précision et combativité, l’événement offre un spectacle captivant et met en avant la compétition féminine au plus haut niveau. .

